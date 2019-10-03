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Yerdeki kablolar kaldırılmıyor

Giriş Tarihi: 3.10.2019
Yerdeki kablolar kaldırılmıyor
İZMIR'IN Bornova ilçesinde Türk Telekom'a ait kablolar, vatandaşları tedirgin ediyor. Bornova ilçesi 203/1 Sokak Numara 8 Yaşam Apartmanı'na yapılan dış cephe mantolamasının ardından Türk Telekom'a ait kablolar yere düştü. Apartman sakinleri kabloların kaldırılması için Türk Telekom'a 3 defa dilekçe verdi. Ancak vatandaşların taleplerine karşılık Türk Telekom tarafından bölgede herhangi bir çalışma gerçekleştirilmedi. Sonuç alamaya apartman sakinlerinden İsmail Erbatmaz, "Bina mantolamasının ardından kablolar yerlerde gezmeye başladı. Kablolarda belki elektrik olabilir. Birinin canı yanmadan bu kablolar kaldırılsın. 3 defa dilekçe verdik ancak gelip kaldırmadılar" diye konuştu.
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Yerdeki kablolar kaldırılmıyor
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