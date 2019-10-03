Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Zehir taciri 5 zanlı tutuklandı

taciri 5 zanlı tutuklandı

Giriş Tarihi: 3.10.2019
Zehir taciri 5 zanlı tutuklandı
İZMIR'IN Güzelbahçe ilçesinde 30 Eylül'de, GBT sorgulaması sırasında kaçan bir şüphelinin düşürdüğü anahtardan yola çıkılarak minibüste yaklaşık 700 kilogram "skunk" ele geçirilmişti. Uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakim karşısına çıkan 5 şüpheli, mahkeme tarafından tutuklandı. 5 zanlı cezaevine gönderilirken, zanlılardan biri hakkında daha önce terör örgütü PKK üyeliğinden işlem yapıldığı belirtildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Zehir taciri 5 zanlı tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN