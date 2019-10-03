Zehir taciri 5 zanlı tutuklandı

BUGÜN NELER OLDU

Güzelbahçe ilçesinde 30 Eylül'de, GBT sorgulaması sırasında kaçan bir şüphelinin düşürdüğü anahtardan yola çıkılarak minibüste yaklaşık 700 kilogram "skunk" ele geçirilmişti. Uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakim karşısına çıkan 5 şüpheli, mahkeme tarafından tutuklandı. 5 zanlı cezaevine gönderilirken, zanlılardan biri hakkında daha önce terör örgütü PKK üyeliğinden işlem yapıldığı belirtildi.