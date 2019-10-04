60 yıllık eşinin ölümünü izledi

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Manisa'nın Salihli ilçesinde eşiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, Ankara-İzmir E96 karayolu Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula yönünden, Salihli yönüne gitmekte olan 27 yaşındaki Selim Ç. yönetimindeki 45 SA 1236 plakalı otomobil, 80 yaşındaki eşi Fatma Özçayır ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 83 yaşındaki Hasan Özçayır'a çarptı. Kazanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen talihsiz adam, kanlar içerisinde yerde kaldı. Kazayı gören çevredekiler durumu, polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz halde yerde yatan Özçayır'a ilk müdahaleyi yaptı. ancak sağlık ekipleri talihsiz adamın yaşamını yitirdiğini belirledi. 60 yıllık eşinin ölümüne saniye saniye tanık olan acılı eş Fatma Özçayır'ın feryatları yürekleri dağladı. Eşinin cansız bedeninin yanına gitmek isteyen Özçayır'ı sağlık ekipleri, ilaç vererek sakinleştirdi. Kaza sonrası yaşadığı şok yüzünden sağlığı tehlikeye giren acılı eş tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.Polisin ve Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemesinin ardından Özçayır'ın cenazesi, otopsi için Salihli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü Selim Ç.'yi gözaltına aldı.