7 Egeli’nin rakipleri belli oldu

BUGÜN NELER OLDU

ZIRAAT Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu eşleşmeleri, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimiyle belli oldu. Kura çekimine TFF Başkanvekili Yılmaz Büyükaydın, TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, TFF Maç Planlama Müdür Besim Yalçın ve kulüp yetkilileri katıldı. Ege temsilcisi 7 takımın rakipleri de belli oldu. 4 ekip maçlarını evinde, 3'ü ise deplasmanda oynayacak.-Amed Sportif Faaliyetler-İçel İdman YurduBB. Erzurum-Hekimoğlu Trabzon--Sivas BelediyesporPayasspor--Görelespor