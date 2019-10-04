7 Egeli’nin rakipleri belli oldu

ZIRAAT Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu eşleşmeleri, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimiyle belli oldu. Kura çekimine TFF Başkanvekili Yılmaz Büyükaydın, TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, TFF Maç Planlama Müdür Besim Yalçın ve kulüp yetkilileri katıldı. Ege temsilcisi 7 takımın rakipleri de belli oldu. 4 ekip maçlarını evinde, 3'ü ise deplasmanda oynayacak. Maçlar 29-30-31 Ekim 2019 tarihlerinde tek maç elemine usulüne göre oynanacak.
İŞTE EŞLEŞMELER
ALTINORDU
-Amed Sportif Faaliyetler
YUKATEL DENİZLİ
-İçel İdman Yurdu
BB. Erzurum-BODRUM BLD.BODRUM
Hekimoğlu Trabzon-EKOL GÖZ MENEMEN
GÖZTEPE
-Sivas Belediyespor
Payasspor-MANİSA
FK ALTAY
-Görelespor