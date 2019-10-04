Arkas Sanat’ta Picasso sergisi kuyruğu

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Sanat Merkezi'nde açılan Picasso: Gösteri Sanatı sergisi, ziyaretçi akınına uğruyor. İlk iki haftasında 20 bin kişi ziyaret etti. Picasso'nun bütün yaşamına nüfuz eden gösteri sanatına olan tutkusu çevresinde kurgulanan sergide, çok yönlü kişiliğiyle rengarenk ve farklı bir Picasso tanıtılıyor. Sergi hakkında duygularını paylaşan Paris Picasso Müzesi Müdürü Laurent Le Bon "Burada amaç yeni bir Picasso sergisi yapmak değildi. Bizim için önemli olan Picasso'ya bakışı yenilemekti" dedi. Lucien Arkas ise sergiyi görmeye gelen herkese teşekkür etti. Pazartesi hariç haftanın her günü açık olan Arkas Sanat Merkezi, perşembe günleri 20.00'ye kadar diğer günler ise 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Ücretsiz olan sergi 5 Ocak'ta sona erecek.