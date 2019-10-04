Göztepe Göktuğ’a güveniyor

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SÜPER Lig'de yarın İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırlayacağı maça mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanan Göztepe, Portekizli file bekçisi Beto'nun yokluğunda altyapı patentli Göktuğ'a güveniyor.Yine Beto'nun sakatlandığı iç sahadaki Beşiktaş maçında son 5 dakika kaleyi koruyarak ikinci Süper Lig deneyimini yaşayan 23 yaşındaki file bekçisi, bu sezon son Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanında Portekizli eldivenin kırmızı kart görmesiyle 53. dakikada oyuna dahil oldu. Göktuğ, taraftarın takımda en güvendiği isimlerin başında gelen Beto'nun cezasıyla bu hafta Kayserispor önünde ilk 11'de kaleyi koruyacak. Teknik direktör Tamer Tuna ve takım arkadaşları, genç kaleciye moral aşılıyor.Göztepe,Bu periyotta'le 1-1 berabere kalan Göztepe,'u ise 1-0 mağlup etti.Ligde son haftaları puanla geçmesine rağmen 6maçta yalnız 2 gol atabilen İzmir temsilcisi, hücumyollarındaki sıkıntıya çare arıyor.