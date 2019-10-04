İzmir ilçelerinde yeşil seferberlik

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi'nin, 18 Ağustos Pazar günü Karabağlar'da başlayıp daha sonra Menderes ve Seferihisar ilçelerine de sıçrayarak yüzlerce hektar orman alanını etkileyen yangının yaralarını birlikte sarmak adına başlattığı bağış kampanyasına onay verildi. İzmir Valiliği, "İzmir Küllerinden Doğacak" kampanyası kapsamında Büyükşehir'in sorumluluk sahasında yer alan 200 bin m alanda ağaçlandırma yapılması ve köylerde kullanılmak üzere 50 adet römork tipi yangın tankeri alınması için kampanya kapsamında yardım toplanmasına yönelik başvuruyu onayladı. Kampanyadan elde edilecek bağış toplamının ise 3 metre milyon 530 bin TL olması hedefleniyor.