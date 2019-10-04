Organ bağışı ıle 11 kişiye umut oldu

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beyin ölümü gerçekleşen 2 kişinin organları umut oldu. Geçirdiği bilinç kaybı nedeniyle Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine getirilen 40 yaşındaki Ali Kemal Karagöz'ün yapılan tetkik, tedavi ve müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Atatürk Şehir Hastanesi Organ Doku Nakil Koordinasyon Merkezi'nin tecrübeli ekipleri tarafından Karagöz ailesiyle yapılan görüşmeler sonucunda organ bağışı konusunda onay alınarak vakit kaybetmeden işlemler başlatıldı. Merhum Karagöz'ün karaciğer, böbrekler ve korneaları başarıyla gerçekleşen operasyonlar sonucunda nakil bekleyen 5 kişiye umut oldu. Edremit'te ise motosikletle geçirdiği kaza sonucu bilinci kapalı bir halde Edremit Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan S.A. isimli 17 yaşındaki erkek hasta, beyin kanaması geçirdi. Beyin ölümü gerçekleşen hastanın ailesi, organ bağışına onay verdi. S.A.'nın 2 böbrek, 2 korneya, kalp ve karaciğeri organ nakli bekleyen diğer hastalara ulaştırılmak üzere farklı merkezlere gönderildi.