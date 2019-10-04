Sokak hayvanları için İzmir’i turluyor

BUGÜN NELER OLDU

Karabağlar ilçesinde yaşayan ve moto kuryelik yapan 45 yaşındaki Mogol, parkta gördüğü hasta bir kediye 13 yıl önce evinde bakmaya başladı. Sokakta yaşayan kedi ve köpeklerin durumuna çok üzülen Mogol, yaşadığı apartmanın önüne yiyecek bırakarak onlarla ilgilendi. Baktığı hayvan sayısı her geçen artan Mogol, bir süre sonra hayvanların sağlık sorunlarıyla da ilgilenmeye başladı. Alsancak'taki işine gidip gelirken gördüğü sokak hayvanlarına da bakmaya karar veren hayvansever, onları besleyebilmek için motosiklet aldı. Sabahın erken saatlerinde önce oturduğu apartmanın otoparkında bulunan hayvanları besleyen Mogol, daha sonra ise mama, tavuk parçaları ve lokantalardan aldığı yemek artıklarını motosikletine koyarak yola çıkıyor. İşe giderken yolunun üzerinde bulunan kedi ve köpekleri besleyen Mogol, "can dostları"nın bakım ve beslenmelerini mesai sonrasında da sürdürüyor.Murat Mogol, "Kentin 22 noktasında yaklaşık 300 sokak hayvanının bakımını üstlendim. Benim hafta tatilim yok. ne kadar hasta olsam bile motorumla 365 gün onları beslemeye gidiyorum. Asgari ücretliyim ama kazancımın çoğunu onlara harcıyorum. Onlarla çok mutluyum" dedi.