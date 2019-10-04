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TFF 1. Lig’de perdeyi bugün Altay açıyor

Siyah-beyazlılar, Bursaspor’u 19.00’da Menemen İlçe Stadı’nda konuk edecek

Giriş Tarihi: 4.10.2019
TFF 1. Lig’de perdeyi bugün Altay açıyor
TFF 1. Lig'de oynadığı son iki karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Altay, 7. haftanın açılış karşılaşmasında liderliği geçen hafta Akhisarspor'a kaptıran Bursaspor'u ağırlayacak. Menemen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Karşılaşmanın biletleri batı tribün 20, maraton 10 TL'den satışa sunuldu. Zorlu karşılaşma öncesinde sakatlıkları bulunan Gencer, İbrahim ve Cenk'in durumları maç saatinde belli olacak. Sakatlıktan kurtulan Tatos ise Teknik Direktör Sait Karafırtınalar'ın görev vermesi durumunda forma giyebilecek. Altay Teknik Direktörü Karafırtınalar, Bursaspor'u yenerek yeniden çıkışa geçmek istediklerini söyledi.
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TFF 1. Lig’de perdeyi bugün Altay açıyor
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