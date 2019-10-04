TFF 1. Lig’de perdeyi bugün Altay açıyor

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'de oynadığı son iki karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Altay, 7. haftanın açılış karşılaşmasında liderliği geçen hafta Akhisarspor'a kaptıran Bursaspor'u ağırlayacak. Menemen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.Zorlu karşılaşma öncesinde sakatlıkları bulunan'in durumları maç saatinde belli olacak. Sakatlıktan kurtulan Tatos ise Teknik Direktör Sait Karafırtınalar'ın görev vermesi durumunda forma giyebilecek. Altay Teknik Direktörü Karafırtınalar, Bursaspor'u yenerek yeniden çıkışa geçmek istediklerini söyledi.