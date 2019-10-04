Zinciri kıracak

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig'de sezona üst üste 2 galibiyetle başladıktan sonra son 4 maçtır 3 puana hasret kalan Yukatel Denizlispor, bugün BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanında zinciri kırmaya çalışacak.Yeşil-siyahlılarda sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.gol atamama sıkıntısına son verip kazanarak yeniden yükselişe geçmek istediklerini söyledi. Takımın"Deplasmanda daha iyi oynayan bir ekip gibi gözüküyoruz. Yediğimiz 3 golün 2'si ceza sahası dışından. Bu bir defans oyuncusu için de gurur verici" dedi.da "Futbol böyledir, hatalarınız konuşulur. Malatyaspor karşısında kazanmak istiyoruz" diye konuştu.ise Malatyaspor maçı ve ligdekihedeflerini şu sözlerle özetledi:"Futbolda kazanmak da kaybetmekde var. İyi başlayıp, iyi devamettiğimizi düşünüyorum. Bizfutbolcularımıza ve teknik heyetimizegüveniyoruz.