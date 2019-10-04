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Zinciri kıracak

Süper Lig’deki son 3 maçında galibiyete hasret kalan Yukatel Denizlispor, bugün BtcTurk Yeni Malatyaspor’a konuk oluyor. Yeşil-siyahlı futbolcular, 3 maçlık şanssızlık zincirini kırmak için sahaya çıkacaklarını söylerken, Başkan Çetin,"Hedefimiz belli. Ligi ilk beş içinde bitirmeyi istiyoruz. Bu yoldan çıkmamak için yeniden kazanmayı hatırlamamız gerekiyor" dedi

Giriş Tarihi: 4.10.2019
Zinciri kıracak
Süper Lig'de sezona üst üste 2 galibiyetle başladıktan sonra son 4 maçtır 3 puana hasret kalan Yukatel Denizlispor, bugün BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanında zinciri kırmaya çalışacak. Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak maçı Bülent Birincioğlu yönetecek. Yeşil-siyahlılarda sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, gol atamama sıkıntısına son verip kazanarak yeniden yükselişe geçmek istediklerini söyledi. Takımın tecrübeli defans oyuncusu Oğuz Yılmaz, "Deplasmanda daha iyi oynayan bir ekip gibi gözüküyoruz. Yediğimiz 3 golün 2'si ceza sahası dışından. Bu bir defans oyuncusu için de gurur verici" dedi. Forvet Oscar Estupinan da "Futbol böyledir, hatalarınız konuşulur. Malatyaspor karşısında kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

DERSİMİZİ ÇIKARDIK
Denizlispor Başkanı Ali Çetin ise Malatyaspor maçı ve ligdeki hedeflerini şu sözlerle özetledi: "Futbolda kazanmak da kaybetmek de var. İyi başlayıp, iyi devam ettiğimizi düşünüyorum. Biz futbolcularımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz. Sorunumuz yok. Her kayıptan bir ders çıkartmaya çalışıyoruz. İlk 5 hedefimiz var. Bu hedefimizden sapma gibi bir niyetimiz de yok. Denizlispor iddialı bir şekilde geliyor ."

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Zinciri kıracak
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