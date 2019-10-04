Zinciri kıracak

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üper Lig'de sezona üst üste 2 galibiyetle başladıktan sonra son 4 maçtır 3 puana hasret kalan Yukatel Denizlispor, bugün BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanında zinciri kırmaya çalışacak. Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak maçı Bülent Birincioğlu yönetecek.
Yeşil-siyahlılarda sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz,
gol atamama sıkıntısına son verip kazanarak yeniden yükselişe geçmek istediklerini söyledi. Takımın tecrübeli defans oyuncusu Oğuz Yılmaz,
"Deplasmanda daha iyi oynayan bir ekip gibi gözüküyoruz. Yediğimiz 3 golün 2'si ceza sahası dışından. Bu bir defans oyuncusu için de gurur verici" dedi. Forvet Oscar Estupinan
da "Futbol böyledir, hatalarınız konuşulur. Malatyaspor karşısında kazanmak istiyoruz" diye konuştu.
DERSİMİZİ ÇIKARDIK
Denizlispor Başkanı Ali Çetin
ise Malatyaspor maçı ve ligdeki
hedeflerini şu sözlerle özetledi:
"Futbolda kazanmak da kaybetmek
de var. İyi başlayıp, iyi devam
ettiğimizi düşünüyorum. Biz
futbolcularımıza ve teknik heyetimize
güveniyoruz. Sorunumuz yok. Her kayıptan bir ders çıkartmaya çalışıyoruz. İlk 5 hedefimiz var. Bu hedefimizden sapma gibi bir niyetimiz de yok. Denizlispor iddialı bir şekilde geliyor ."