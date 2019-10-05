Akhisarspor 4’te 4 peşinde

BUGÜN NELER OLDU

Geçen sezon düştüğü TFF Birinci Lig'den tekrar Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen Akhisarspor'un bugünkü rakibi Giresunspor. Son üç maçından 9 puan çıkartarak liderlik koltuğuna oturan Akigolar, deplasmandaki mücadeleden üç puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Bu sezon ligde çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Manisa ekibi, 13 puan topladı.. Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, rakibi kesinlikle küçümsemediklerini söyledi.ALTIPARMAK, "Rakibimiz bir an önce çıkış yakalamak istiyor. Dikkatli olmalıyız." diye konuştu. Yeşil-siyahlılarda sakatlığı süren Taha görev yapamayacak. Çekdar'ın da maça yetişmesi zor. Akhisarspor'un Giresunspor karşısına Gökhan- Vrsajevic, Alperen, Cocalic, Musa Nizam, Aykut, Rotman, Muhammet Reis, Burhan, Erhan, Cikalleshi ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.TFF Birinci Lig'in geride kalan 6 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Balıkesirspor, bugün evinde Boluspor'u ağırlayacak. Balıkesir Atatürk Stadı'nda 19.00'da başlayacak mücadelenin hakemi Direnç Tonusluoğlu. Karşılaşmayı beIN MAX 1 Naklen ekrana getirecek.TFF İkinci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Manisa Futbol Kulübü, bu akşam deplasmanda Yılport Samsunspor'la karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Çağdaş Altay düdük çalacak. Ege temsilcisi Samsun deplasmanından puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor.