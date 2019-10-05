Balıkesirli antrenör, 5 kişiyi organları ile hayata bağladı

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BALIKESIR'DE gerçirdiği bilinç kaybı sonrası beyin ölümü gerçekleşen Gömeçli 40 yaşındaki futbolcu ve antrenör Ali Kemal Karagözoğlu'nun organları 5 hastaya umut oldu. Gömeç Belediyespor antrenörü olan Kemal Karagözoğlu'nun ölümü ilçede ve spor camiasında büyük üzüntüyle karşılandı. Profesyonel futbolcu olan Karagözoğlu için geçtiğimiz gün ilçe stadında Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himamoğlu'nun da katıldığı tören düzenlendi. Ardından ise futbolcunun cenazesi Balıkesir'den Çarşı Camii'ne getirildi. Burada kılınan öğle namazını müteakip ilçe mezarlığında toprağa verildi. Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himamoğlu, "Acımız büyük. Değerli bir futbolcumuzu erken yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşadık"diye konuştu.