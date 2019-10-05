Fıtık uzmanları İzmir’de buluştu

BUGÜN NELER OLDU

İZMİR'DE, Fıtık Derneği ile Ege Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen 7. Ulusal Fıtık Kongresi başladı. 'Fıtık Cerrahisinde Güncel Yaklaşımlar' ana temasıyla düzenlenen kongre, karın duvarı fıtıkları konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası uzmanları bir araya getirdi. Balçova ilçesindeki bir otelde düzenlenen kongrenin açılışına Türk Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Seher Demirer, Fıtık Derneği Başkanı Prof. Dr. Melih Paksoy, Kongre Başkanı ve Ege Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinan Ersin, yurt içi ve yurt dışından cerrahlar ile davetliler katıldı. Açılışta konuşan Kongre Başkanı Prof. Dr. Sinan Ersin, "Minimal invaziv yaklaşımlar gibi son 20 yılda özellikle robotik cerrahideki yenilikler de hastalarımıza daha konforlu tedavi seçenekleri sunmamıza olanak sağladı. Bu hızlı gelişim içerisinde bizler de diğer meslekler gibi kendimizi sürekli yenilemek mecburiyetindeyiz. İşte bu amaca hizmet eden kongremizin hepimize büyük katkılar sunacağına inanıyorum" dedi.