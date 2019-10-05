İzmirli hafızın sırrı çok dinlemek

BUGÜN NELER OLDU

İZMIR'DEKI Kestanepazarı Hatay Kuran Kursu'nda hafızlık eğitimine başlayan 27 yaşındaki Enes Kaput, aynı zamanda İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim görmeye devam etti. Genç yaşta Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde müezzinlik görevine başlayan Enes Kaput, yaklaşık 3 yıl sonra Karabağlar Esendere Camisi'ne atandı. Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmalarında İzmir ve Ege Bölgesi birinciliklerini elde eden Kaput, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme Ve Kıraat Kurulu Başkanlığınca geçen yıl düzenlenen yarışmada da Türkiye birincisi oldu. Hırvatistan'da düzenlenen 26. Uluslararası Avrupa Kur'anı Kerim Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanan başarılı müezzin, "Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma" kategorisinde ikinci olmayı başardı. Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Kaput, "Başarımın sırrı çok dinlemek. "Hırvatistan'da Türkiye'yi temsil etmek inanılmaz, anlatılmaz bir duygu. Rabb'ime bana bunu gösterdiği için binlerce kez şükrediyorum. Allah'a şükür gittik, orada ülkemizin ismini duyurduk, dereceye girdik" dedi.