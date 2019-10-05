Klarnetin sağlamlığını arabayla test ediyor

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İZMIR'DE yaşayan ve Bando Mızıka Astsubay Okulu'dan mezun olan Aydan Akıneri, 4 yıllık askerlik hayatının ardından Finlandiya'ya yerleşti. Bu ülkedeki filarmoni orkestralarında fagot çalmaya başlayan Akıneri, bir gün bozulan entrümanını tamir ettirecek yer bulamayınca bu işi yapmaya karar verdi. ABD'ye gidip, nefesli sazlar tamiri üzerine eğitim alan Akıneri, Finlandiya'ya döndüğünde nefesli sazlar tamir atölyesi açtı. Atölyesi kısa sürede ünlenen Akıneri, Finlandiya, İsveç ve Norveç'teki ünlü orkestraların enstrümanlarının bakımları ile tamirlerini yapmaya başladı. Yaklaşık 25 yıl Finlandiya'da bu işi yapan Akıneri, 18 yıl önce Türkiye'ye kesin dönüş yapma kararı alıp İzmir'e yerleşti ve klarnet üretim atölyesi açtı.Akıneri, Alsancak'taki atölyesinde kendisine has ve 'meslek sırrı' dediği teknikle ürettiği klarnetleri Japonya ve İsrail ile bazı Orta Doğu, Balkan ve Avrupa ülkelerine ihraç etmeye başladı. Aydan Akıneri, ürettiği klarnetlerin dayanıklılığını ispatlamak için otomobiliyle entrümanın gövdesinin üzerinden geçti. Klarnetin gövdesinin kırılıp, çatlamadığı görüldü. Akıneri, "Klarnetlerim, diğer üretilenlere göre daha dayanıklı ve sağlamdır. Bunda, benim 'meslek sırrı' dediğim bazı tekniklerin payı var" dedi.