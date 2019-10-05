Vali afet toplanma yerlerini denetledi

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BALIKESIR Valisi Ersin Yazıcı, olası bir depreme karşı şehir merkezindeki acil toplanma ve barınma alanlarında incelemelerde bulundu. AFAD, Afetlere Hazırlık Yılı'nda bir yıl boyunca afetlerle ilgili çalışmalar yapacak. Vali Yazıcı Balıkesir'de yaşanacak acil bir Afet ve deprem anında toplanma yerlerini inceledi. Vali Yazıcı, Balıkesir'in deprem kuşağı üzerinde bulunduğunu, her an afete hazır olunması gerektiğini, özellikle de afet öncesi çalışmalara tüm kurum ve kuruluşların, STK ve sivil vatandaşların önem vermesi gerektiğini belirtti. TAMP - Balıkesir Planının devamlı güncellenmesi, tatbikatlar yapılması, hizmet gruplarının ve kurumların konuyla ilgili görevlerini titizlikle yerine getirmesi talimatını verdi. Vali Yazıcı, "Balıkesir'de 1094 civarında toplanma alanımız var. Toplanma alanları belirlenmiş durumda. AFAD olarak belediyeler tarafından belirlenen yerleri birleştirip harita üzerinde işaretleyerek e- Devlet sistemi üzerinden vatandaşlarımızın bilgisine ulaştırdık" şeklinde konuştu.