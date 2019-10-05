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VW’den konut talebi

’ye 943 milyon 500 bin liralık yatırım kararı alan Alman otomotiv firması VW’nin ’da şirket kurması kentte heyecan yarattı. VW’nin sosyal alan, konut, eğitim binaları gibi talepleri olduğu öğrenildi

Giriş Tarihi: 5.10.2019
VW’den konut talebi
MERKEZI Almanya'da bulunan Volkswagen (VW), Manisa'da 943.5 milyon lira sermayeli 'Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ' unvanlı şirket kurdu. Buna göre Volkswagen Turkey, 943 milyon 500 bin Türk Lirası sermaye ile Manisa'da kurulurken, şirketin merkezi 'Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No: 14/118 Yunusemre/ Manisa' oldu. Yan sanayisi ile birlikte yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayacağı ifade edilen fabrikanın Manisa'nın Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi ile Manisa OSB arasında 4 bin dönümlük bir alana kurulması ön görülüyor. Bölgedeki arazilerin tapu ve kamulaştırma işlemlerinin büyük ölçüde yapıldığı öğrenilirken, Alman devinin sosyal alan, konut, eğitim binaları gibi talepleri olduğu ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

TOKİ ÇÖZÜMÜ
Firmanın konut talebi üzerine bakanlıklar düzeyinde Yunusemre Belediyesi ve OSB'nin görüşmelerde bulunduğu ifade ediliyor. Daha önceden Manisa Organize Sanayi Bölgesi çalışanlarının artan konut ihtiyacını karşılamak için Yunusemre Belediyesinin TOKİ işbirliği ile yapmayı planladığı 5 bin konutluk 'Gürle OSB Kent' projesinin VW'nin talebinin karşılanmasına yönlendirilebileceği iddia edildi.
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VW’den konut talebi
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