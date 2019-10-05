Yazlıkçılar hayvanları sokaklara terk ediyor

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE'DE her yıl 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü olarak kutlanırken, bazı yazlıkçıların tatil bitiminde, besledikleri köpekleri sokağa bırakmaları tepki çekiyor. Yaz aylarını İzmir'in Çeşme ilçesinde geçiren bazı tatilciler de tatil sonrası buradan ayrılırken evcil hayvanlarını bırakıp gidiyor. Çeşme Belediyesi'nin Ovacık'taki Köpek Barınağı'nda görevli Veteriner Hekim Çağdaş Koç, ilçedeki sokak hayvanlarında her yıl yüzde 10 ve üzerinde artış görüldüğünü, bunun büyük çoğunluğunun tatilciler tarafından getirilip, sokağa bırkılanlar olduğunu söyledi. Öte yandan TBMM Hayvan Hakları Komisyonu'nca mesclise sunulmak üzere hazırlanan raporda, hayvanlarını sokağa bırakanlara 10 bin lira idari para cezası verilmesi tavsiyesinde bulunuldu. Ayrıca hayvanları öldüren, işkence yapan ve istismar edenlere 2 yıl 1 ay olarak öngörülen hapis cezasının ertelenmemesi istendi.