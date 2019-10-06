Afrikalı yetimler için çalıştılar

BALIKESIRLI
iş adamı Coşkun
Sever tarafından
"Bir vida da sen sık,
bir kaynak da sen
yap" sloganıyla
başlatılan
proje
kapsamında
üretilen tel
örme makinesi,
Tanzanya'da
bir
yetimhaneye hibe olarak gönderildi.
Tel örme makinesi ile üretim
yapılarak elde edilen gelir, yetimhaneye
kalacak. Burhaniye'deki
fabrikada üretilen tel örme
makinesinin tüm giderlerini
karşılayan Sever, "Tanzanya'daki
yetimhaneye gelir
kaynağı olması amacıyla bir
tel örme makinesi yaptık. Bu makinenin
yapımında kaymakam da
görev aldı, belediye başkanı da"
dedi.