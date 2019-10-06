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Afrikalı yetimler için çalıştılar

Giriş Tarihi: 6.10.2019
Afrikalı yetimler için çalıştılar
BALIKESIRLI iş adamı Coşkun Sever tarafından "Bir vida da sen sık, bir kaynak da sen yap" sloganıyla başlatılan proje kapsamında üretilen tel örme makinesi, Tanzanya'da bir yetimhaneye hibe olarak gönderildi. Tel örme makinesi ile üretim yapılarak elde edilen gelir, yetimhaneye kalacak. Burhaniye'deki fabrikada üretilen tel örme makinesinin tüm giderlerini karşılayan Sever, "Tanzanya'daki yetimhaneye gelir kaynağı olması amacıyla bir tel örme makinesi yaptık. Bu makinenin yapımında kaymakam da görev aldı, belediye başkanı da" dedi.
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Afrikalı yetimler için çalıştılar
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