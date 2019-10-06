Afrikalı yetimler için çalıştılar

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iş adamı CoşkunSever tarafından"Bir vida da sen sık,bir kaynak da senyap" sloganıylabaşlatılanprojekapsamındaüretilen telörme makinesi,Tanzanya'dabiryetimhaneye hibe olarak gönderildi.Tel örme makinesi ile üretimyapılarak elde edilen gelir, yetimhaneyekalacak. Burhaniye'dekifabrikada üretilen tel örmemakinesinin tüm giderlerinikarşılayan Sever, "Tanzanya'dakiyetimhaneye gelirkaynağı olması amacıyla birtel örme makinesi yaptık. Bu makineninyapımında kaymakam dagörev aldı, belediye başkanı da"dedi.