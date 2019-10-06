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Gökyüzünün renkli kanatları

Giriş Tarihi: 6.10.2019
Gökyüzünün renkli kanatları
TÜRKİYE'DE yamaç paraşütünün merkezi olarak kabul edilen Denizli, her gün yüzlerce gökyüzü tutkununa ev sahipliği yapıyor. Çökelez Dağı ve Pamukkale üzerinde süzülen yamaç paraşütçülerinin görüntüleri izleyenleri mest ediyor. Eğitimler için Denizli'yi tercih eden Türk Hava Kurumu Yamaç Paraşütü eğitmenlerinden Umut Aktürk, "Ayağını yerden kesmek ile bu iş başlamıyor. Bir eğitim var ve bu eğitim ile başlanması gerekiyor. Bu süreçleri sırasıyla takip eder. Uçtuğu bölgeyi iyi bilirse kazalar minimuma iniyor" diyor.
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Gökyüzünün renkli kanatları
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