Manisa’da gözler konut fiyatlarında

BUGÜN NELER OLDU

otomotiv devi Volkswagen'in Manisa'ya yatırım yapmak için harekete geçmesi üzerine gözler bu kez kentteki gayrimenkul fiyatlarına çevrildi. Şirketin kurulmasının ardından kentteki istihdamla birlikte konut fiyatlarının ve kiraların da artmasının beklendiği belirtildi. Kent esnafı ve halk, Manisa'ya katma değer katacak yatırımdan memnun olduklarını belirtti. Konuyla ilgili değerlendirme yapan Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve aynı zamanda Manisa Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Bahattin Akyüz, "Öncelikle Volkswagen yatırımı ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun. Bu Manisa için bulunmaz bir nimet. Fabrikanın ilk etapta 5- 6 bin kişiyle çalışacağı, yan sanayileriyle birlikte 20 bin kişiye kadar istihdam sağlayacağını öngörüyoruz. Bu fabrikanın kurulması işsizliğe çare olacak" dedi. Uzun yıllardır Manisa'nın göç aldığını belirten Akyüz, "Volkswagen'in kurulmasından sonra da mutlaka göçler olacaktır. Konut satışları artacaktır. Ama şu an için normal düzeyinde seyrediyor. Şu an halihazırda fabrikanın kurulacağı alana yakın bölgede, TOKİ'nin yapımını sürdürdüğü 5 bin 500 konutluk proje devam ediyor. Fabrika kurulunca da konut sorunumuz olmayacaktır inşallah" diye konuştu.