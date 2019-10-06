Osmanlı Ahşap’tan uzun ömürlü yapılar

Türkiye'de ahşap yapıda öncü kuruluşlardan biri olan Osmanlı Ahşap, 2003 yılında Edremit'te kuruldu. 4 bin metrekare kapalı alana kurulan fabrika, yaklaşık 40 kişilik uzman kadrosuyla hizmet veriyor. Türkiye'nin her yerine depreme dayanıklı ahşap evler kuran Osmanlı Ahşap'ın kurucusu İsmail Demirdağ, "İnsanları deprem değil, dayanıksız yapılar öldürür. Ülkemizde büyük ve nitelikli ormanlarımız var. Bu ormanları yakıyor ve yok ediyoruz. Oysa bu ormanları yaşam alanımıza katsak çok daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürebiliriz. Ahşap yapılarda yaşayarak şehrimizin dolayısıyla ülkemizin bir beton yığını haline gelmesini engelleyebiliriz" dedi. Tek katlı ve çok katlı ahşap ev seçeneklerinin yanı sıra ahşap turistik tesis de inşa edebildiklerini söyleyen Demirdağ, "Bir metrekarelik köpek kulübesinden bin metrekarelik kafeteryaya kadar çeşitli boyutlarda ahşap yapı inşa edebilmekteyiz. Ahşap yapılar, çelik ve betonarme yapılardan çok daha fazla avantaja sahiptir. Depreme dayanıklıdır, yangında diğer yapı malzemelerinden 1-2 saat daha geç yanar. Bu süre de ev sahibinin yangını fark etmesi, itfaiyenin gelip yangına müdahale etmesi için yeterli bir süredir" diye konuştu.

TAŞ VE TOPRAK DETAYI

Ayrıca ahşabın lifli bir materyal olması nedeniyle diğer yapı malzemelerine nazaran ısı yalıtımına çok daha dirençli olduğunu dile getiren Demirdağ, "Ahşap yapılar daima UVA ışınlarına karşı korumalı olduklarından dolayı, güneş ısısı ya da daimi sıcak hava koşulları ahşap yapılara zarar vermemektedir. Ayrıca, çevresel nem veya yağmur kesinlikle ahşap yapılara zarar vermemektedir. Ahşap yapılar inşa edilirken ahşabın temeli, taş ve toprak ile yalıtılmaktadır" diye konuştu.

ILAÇLAMA SISTEMI

Ahşap malzemesini korumak için vakum emprenye uygulaması yaptıklarını söyleyen Demirdağ, şöyle devam etti; "Vakum emprenye özel tesisimizde günlük 110 ton kapasiteli ağacın 12 bin atülük basınçla vakumlayarak (ilaçlayarak) sistemiyle dünya standartlarında uygulamaktayız. Bu ileri sistem ile ahşap parazitleri, su, nem, güneş gibi ahşabı olumsuz etkilerden korumak ve kullanım ömrünü arttırmak için vakum emprenye uygulanması yapılır. Osmanlı Ahşap olarak Çanakkale bölgesinde Kaz Dağları'nda yetişen Karaçam ağaçlarını kullanmaktayız. Bu ağaçlar ortalama 80 yılda kesime hazır hale gelir. Bölgede Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan bu çamları işlemek için resmi belgelere sahip bir kurumuz."