Rahatlatan teşhis

İZMİR'DE 2 kere kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılıp anjiyo yapılan ancak kalbinde bir sıkıntı çıkmayan Vedii Süha Özcan'ın sağlık sorununun, yemek borusundaki kitle olduğu anlaşıldı. İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı Ahmet Er tarafından ameliyata alınan Özcan'ın, kalbine yakın bölgedeki kitle başarılı bir operasyonla çıkarıldı.

TIKANMAYA BAŞLADI

Vedii Süha Özcan, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle 2017 yılından bu yana her an kalbinin duracağı korkusuyla yaşadığını söyledi. Doktorların "sen kalp krizi geçiriyorsun" dedikleri gün hayatının en zor gününü yaşadığını belirten Özcan, "O günden bu yana her gün 7 ilaç içmeye başladım. Sonra zaman zaman yemek yerken tıkanmaya başladım. Yapılan tetkikler sonucu doktorların 'senin kalbin iyi, ama yemek borunda kese var' dediklerinde hayatımın en mutlu günü oldu. Artık yaşadığım o kötü günleri düşünmek istemiyorum. Ameliyattan çıktığım günden bu yana yeniden hayata başladım. Sağlığım çok iyi. Artık rahat rahat her şeyi yiyorum. Yemek yerken tıkanmıyorum. En önemlisi de artık kalp ilaçlarını içmeyi bıraktım" dedi.