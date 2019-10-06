Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Yıldırım’dan Deü’ye fakülte müjdesı

Yıldırım’dan Deü’ye fakülte müjdesı

Giriş Tarihi: 6.10.2019
Yıldırım’dan Deü’ye fakülte müjdesı
SON Başbakan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Yıldırım törende yaptığı konuşmada DEÜ tarafından Kiraz'da bu yıl açılan İzmir'in ilk Veteriner Fakültesi'nin ardından; Diş Hekimliği Fakültesi'nin de kurulduğu müjdesini verdi. Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile fakültenin resmiyet kazandığını kaydeden Yıldırım, "Allah, çok güzel hizmetler yapmayı hepimize nasip etsin" dedi. DEÜ Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar ise yatırımlara devam edeceklerini belirterek; hedeflerinin dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer almak olduğunu söyledi. Milletvekili Yıldırım ve Rektör Hotar, Kiraz'a canlı yayınla bağlanarak Veteriner Fakültesi'nin Akademik Açılışını sahneden öğrencilerle birlikte yaptı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yıldırım’dan Deü’ye fakülte müjdesı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN