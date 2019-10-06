Yıldırım’dan Deü’ye fakülte müjdesı

BUGÜN NELER OLDU

Başbakan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Yıldırım törende yaptığı konuşmada DEÜ tarafından Kiraz'da bu yıl açılan İzmir'in ilk Veteriner Fakültesi'nin ardından; Diş Hekimliği Fakültesi'nin de kurulduğu müjdesini verdi. Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile fakültenin resmiyet kazandığını kaydeden Yıldırım, "Allah, çok güzel hizmetler yapmayı hepimize nasip etsin" dedi. DEÜ Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar ise yatırımlara devam edeceklerini belirterek; hedeflerinin dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer almak olduğunu söyledi. Milletvekili Yıldırım ve Rektör Hotar, Kiraz'a canlı yayınla bağlanarak Veteriner Fakültesi'nin Akademik Açılışını sahneden öğrencilerle birlikte yaptı.