Zeytının başkentınde hasat zamanı

BUGÜN NELER OLDU

190 milyon zeytin ağacının 12 milyonunu barındıran Manisa'nın Akhisar ilçesinde, zeytin hasadı başladı. İklim değişikliği nedeniyle bu yıl, geçen yıla oranla rekoltenin düşük olacağını belirten Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa, "Bugünlerde 'Domat', 'Uslu' ve 'Edremit' çeşidi zeytinlerin hasadına başladık. İlçemizde büyük paya sahip 'Trilye' zeytinin hasadı önümüzdeki günlerde başlayacak. Akhisar'da yaklaşık 17 bin zeytin üreticisi bulunmaktadır. Ağaç sayısına baktığımız zaman ise 12 milyon civarındadır. Şu anda rekolten az. Ancak fiyatlar tatmin edici. Bu zeytin geçen sene kilosu 2.5 liraya satılırken, şu andaki fiyatlar 8 lira civarında" dedi. 5 çocuk annesi işçi Canan Metin, "Sabah erkenden kalkıp geliyoruz. Burada herkesin işi farklı. Akşam 16.30'a kadar çalışıp buradan eve gidiyoruz" diye konuştu.