Feci kazada 12 yaşındakı Nazire öldü

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MANİSA'NIN Saruhanlı ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti, 6 kişi de ağır yaralandı. Teoman Kürşat'ın (19) kullandığı otomobil, ilçeye bağlı Paşaköy Mahallesi yolunda, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 45 HA 054 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri 12 yaşındaki Nazire Bilgi'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada, otomobillerin sürücüleri ile Semra Bilgi (40), Aykut İterkul (19), Osman Ordu (19) ve Rahmi Muhultay (19) ağır yaralandı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından yaşamını yitiren Nazire Bilgi'nin cansız bedeni de Saruhanlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.