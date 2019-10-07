Geleceğin sanatçıları Denizli’de yetişiyor

BUGÜN NELER OLDU

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı 2019-2020 eğitim dönemine bin 750 kursiyer ile "Merhaba" dedi. Yeni döneme rekor kursiyer sayısı ile başlayan konservatuarın açılış programına katılan Başkan Osman Zolan, bağlamadan kemana, piyanodan uda kadar 12 enstrüman dalında eğitim vereceklerini belirterek, 4 ayrı da koronun bulunduğunu söyledi. Kültür ve sanatla ruhun dinlenerek, duyguların ifade edildiğini söyleyen Başkan Zolan, "Sanat, kültür, müzik, her şey bizler için. Konservatuarımıza bin 750 kursiyerimiz kayıt yaptırdı. Kursiyerlerimiz, çok değerli konservatuar hocalarımızdan eğitim alacaklar. Bu kıvılcımları ehil ellerde sanat ateşine dönüşecek. Denizlimizin sanatın şehri, kültürün merkezi olması için hep beraber yeni adımlar atmış olacağız" dedi.