Göztepe rüzgarı

BUGÜN NELER OLDU

Göztepe son 5 haftada fırtına gibi esiyor… 5 haftalık süreçte 9 puan toplayan ve alt sıralardan kurtulan İzmir ekibi kalesinde de sadece 1 gol gördü. Bu süreçte 6 gol atan Göztepe Kayseri'yi 4-0 yenerek taraftarını da coşturdu. Ligin 7. haftasında 4-0'lık galibiyet ile birlikte taraftarını da gole doyuran sarı-kırmızılılar,Ayrıca Göztepe, geçen sezon 5 Mayıs'ta da Antalyaspor'uGeride kalan 7 haftada sadeceTamer Tuna yönetiminde sezonun ilk 4 haftasında galibiyet alamayan, sarıkırmızılı ekip bu süreçte ilk 2 maçındaSonrasında ise Konya ve Kayseri galibiyetleri ile Gazişehir beraberliği ile Ege temsilcisinin de çıkışı başladı. Göz Göz'de artık tek hedef milli arayı iyi değerlendirmek.olarak görürken oyuncularını da Başakşehir ile deplasmanda oynanacak kritik maça hazırlamayı planlıyor.