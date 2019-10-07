Göztepe rüzgarı

Göztepe son 5 haftada fırtına gibi esiyor… 5 haftalık süreçte 9 puan toplayan ve alt sıralardan kurtulan İzmir ekibi kalesinde de sadece 1 gol gördü. Bu süreçte 6 gol atan Göztepe Kayseri'yi 4-0 yenerek taraftarını da coşturdu. Ligin 7. haftasında 4-0'lık galibiyet ile birlikte taraftarını da gole doyuran sarı-kırmızılılar, en son 27 Nisan 2018'de Karabükspor'u 5-0'lık sonuçla mağlup etmişti.
Ayrıca Göztepe, geçen sezon 5 Mayıs'ta da Antalyaspor'u yine evinde 4-1'lik sonuçla geçmeyi başardı.
EN AZ YİYEN TAKIM
Geride kalan 7 haftada sadece 5 gol yiyen ve ligin en az gol yiyen takımı durumunda olan Göztepe, savunması ile de öne çıktı.
Tamer Tuna yönetiminde sezonun ilk 4 haftasında galibiyet alamayan, sarıkırmızılı ekip bu süreçte ilk 2 maçında Beşiktaş (3-0) ve Antalyaspor (1-0) yenilgileri ile sezona başlayıp ardından Denizlispor (0-0), Çaykur Rizespor (0-0) ile yola devam etti.
Sonrasında ise Konya ve Kayseri galibiyetleri ile Gazişehir beraberliği ile Ege temsilcisinin de çıkışı başladı. Göz Göz'de artık tek hedef milli arayı iyi değerlendirmek. Teknik direktör Tamer Tuna, bu süreci takımın eksiklerini gidermek için önemli bir fırsat
olarak görürken oyuncularını da Başakşehir ile deplasmanda oynanacak kritik maça hazırlamayı planlıyor.