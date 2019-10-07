İzmir gayrimenkulde yükselen değer oldu

BUGÜN NELER OLDU

2019'U inşaat sektörü açısından kayıp yıl olarak değerlendiren Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, yılın son çeyreğinde bir canlanma beklediklerini dile getirerek, yapımı tamamlanan otobanın ise kentin geleceğinde önemli rol oynayacağına dikkat çekti. İzmir'in samimi ve yaşamak istenen bir şehir olduğunu ifade eden Kalı, "Yeni yapılan otoyolla birlikte İzmir İstanbul arası 3 saate indi. Bir kente ulaşım kolaylaşırsa Çeşme örneğinde olduğu gibi yatırımlar artacak ve o bölge gelişecektir. Toplamda 30 milyona yakın bir nüfusun İzmir'e ulaşımı çok kolaylaştı. Bu durum kent ekonomisi için önemli bir potansiyel taşıyor. Bunun yanı sıra; eğer kent bu talebe doğru altyapı yatırımları ile cevap veremezse olumsuz etkilenecektir" dedi.Şu anda Gözde Grubu olarak yapımını sürdürdükleri 4 farklı inşaat projesi olduğunu söyleyen Op. Dr. Kenan Kalı şu bilgileri verdi: "Her aile ve bireyin yaşamdan beklentileri ve tarzları farklıdır. Daha nezih ve doğal ortamda yaşamak isteyen insanlar için ayrı, kent merkezinde yaşamak isteyenlere ayrı proje üretiyoruz. Alsancak'ta MyWay Deluxe ve Ege Sağlık Hastanesi, Bornova'da MyWay Terrace ve Çiğli'de MyWay Wins Blue projelerimizin yapımı devam ediyor. Bu projeleri 2020 yılının başlarında bitirmeyi planlıyoruz. 2020 yılı içinde biri Alsancak'ta ve diğeri de Gaziemir'de olmak üzere iki farklı projeye piyasanın durumunu da değerlendirerek başlamayı düşünüyoruz."