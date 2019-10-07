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Kula ekmeğinin ünü yayılıyor

Giriş Tarihi: 7.10.2019
Kula ekmeğinin ünü yayılıyor
MANİSA'NIN Kula ilçesinde kendine özgü lezzeti ve pişirme tekniğinin yanı sıra 15 güne kadar bozulmadan kalabilen raf ömrüyle tercih edilen Kula ekmeği, başta İzmir, Ankara ve İstanbul olmak üzere pek çok kente gönderiliyor. Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun: - "Bir dönem İstanbul, Ankara ve Bursa'dan ekmek sanayicileri ekmeğin yapılışını öğrenmek için buraya geldi hatta buradan ekmek ustaları götüren sanayiciler oldu. Ustaları da götürseler, aynı malzemeleri de kullansalar, aynı lezzeti tutturamadılar" dedi. Fırın işletmecisi Behçet Gökdere, "Ekmeğimiz uzun süre dayanır, bayatlamaz. İçinde hiçbir katkı maddesi olmaz, sadece un, su, tuz ve kendi ürettiğimiz ekşi mayayı kullanırız" diye konuştu.
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Kula ekmeğinin ünü yayılıyor
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