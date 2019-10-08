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Ahşap oyma sanatını mesleği haline getirdi

Giriş Tarihi: 8.10.2019
Ahşap oyma sanatını mesleği haline getirdi
İZMIR'DE 25 yıldır mali müşavirlik yaparken stresten kurtulmak için hobi olarak evinde ağaç oymacılığına başlayan 48 yaşındaki Sermat Biter, bir süre sonra atölye kurdu. Özel ilgisi dolayısıyla sadece zeytin ağaçları üzerinde çalışan Biter, odunculardan aldığı zeytin ağaçlarını oymadan önce kurumaları için iki yıl bekletiyor. Kali müşavirliğe devam eden Biter, diğer yandan da haftanın diğer günleri stres atmak amacıyla yaptığı ürünleri Sığacık'ta açtığı iş yerinde satıyor. Sermet Biter, "Daha önce evdeki küçük tadilatlara bile usta çağırıyordum. Şimdi hepsini kendim yapabiliyorum. Zeytin köklerinden dekoratif oymalar, çatal, kaşık, kesme tahtası yapıyorum" dedi.
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Ahşap oyma sanatını mesleği haline getirdi
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