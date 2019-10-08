Balıkesir’de dünya kalp günü kutlandı

BUGÜN NELER OLDU

Kalp Günü dolayısıyla Balıkesir Devlet Hastanesi bünyesinde kalp hastalıkları konusunda çeşitli faaliyetler düzenlendi. Başhekim İlyas Yıldıran tarafından "Kalp sağlığının korunması-kalbinizi ödüllendirin" konulu konferansa hastane çalışanları ve stajyer öğrenciler katıldı. Başhekim Yıldıran verdiği konferansta kalp hastalıkları, kalp hastalıklarına sebep olabilecek yüksek tansiyon, şeker hastalığı ve kolesterol gibi önemli risk faktörleri ve bu risk faktörlerinin nasıl azaltılacağı konularına değindi. Konferans sonunda sağlıklı hayat ile ilgili katılımcıların soruları cevaplandı. Başhekim Yıldıran, "Kalp ve damar hastalıkları küresel olarak bir numaralı ölüm sebebidir. Kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin artarak, 2030 yılında 22.2 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2012'de tüm dünyada bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı ölümlerin yüzde 46.2'si 17.5 milyon kalp ve damar hastalıkları nedeniyle gerçekleşmiştir. Kalp sağlığının korunması için risk faktörlerinin minimal ölçülere indirilmesi ile bu ölümlerin yüzde 80'i önlenebilmektedir" dedi.