Denizlispor’da İldiz bilmecesi

SÜPER
Lig'de geçen hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor'a da deplasmanda 5-1 yenilerek milli araya moralsiz giren Yukatel Denizlispor'da, teknik direktör Yücel İldiz bilmecesi yaşanıyor. Tecrübeli teknik adamın kulüpteki geleceği henüz netleşmezken, Başkan Ali Çetin önemli açıklamalarda bulundu. İldiz'e bir yandan övgüler yağdıran Ali Çetin, diğer taraftan da ortada bir başarısızlığın olduğunu belirterek gerekenlerin yapılacağını söyledi. Yönetim kurulu toplantısında İldiz'le ilgili durum değerlendirmesi yapacaklarını ifade eden Ali Çetin, "Takımdaki düşüşü yönetim olarak görüşeceğiz. Her şey zamanında yapılırken ortada bir başarısızlık var. Bu başarısızlığın nedenleri hakkında konuşacağız. Yücel hocayla ilgili şu anda net bir şey söyleyemem. Ancak kendisinin arkasındayız. Hocamız bizim babamız gibi. Allah razı olsun. 3 maç kaybedince, 'Hadi güle güle' deme şansımız yok. Onun da fikrini almamız gerekiyor
" dedi.