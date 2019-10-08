Denizlispor’da İldiz bilmecesi

BUGÜN NELER OLDU

Lig'de geçen hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor'a da deplasmanda 5-1 yenilerek milli araya moralsiz giren Yukatel Denizlispor'da, teknik direktör Yücel İldiz bilmecesi yaşanıyor. Tecrübeli teknik adamın kulüpteki geleceği henüz netleşmezken, Başkan Ali Çetin önemli açıklamalarda bulundu. İldiz'e bir yandan övgüler yağdıran Ali Çetin, diğer taraftan da ortada bir başarısızlığın olduğunu belirterek gerekenlerin yapılacağını söyledi. Yönetim kurulu toplantısında İldiz'le ilgili durum değerlendirmesi yapacaklarını ifade eden Ali Çetin, "" dedi.