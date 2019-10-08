Dursunbey’de TOKİ heyecanı

BUGÜN NELER OLDU

BALIKESİR'DE Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın girişimleri ile geçtiğimiz Temmuz ayında ihalesi gerçekleşen 3. Etap TOKİ konutlarının yapımına başlandı. Dursunbey Üçeylül Mahallesi'nde inşa edilecek projede 160 adet konutun yanı sıra büfe, altyapı ve çevre düzenlemesi işi de yer alıyor. Yatay konseptli projede, yerel ve modern mimari sentezlenirken, konutlarda yer alan mimari cephe malzemeleri (zemin kat seviyesinde taş ve ahşap görünümlü kaplamalar ile söve ve kat silmeleri) kullanılarak, tasarımda farkındalık oluşturulacak. İlçede bu projeyle, parkları, peyzajı, oyun ve spor alanları ile nitelikli sosyal çevre imkanı sunan, aynı zamanda kente değer katacak yeni bir yaşam alanı oluşuyor.