Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Dursunbey’de TOKİ heyecanı

Dursunbey’de TOKİ heyecanı

Giriş Tarihi: 8.10.2019
Dursunbey’de TOKİ heyecanı
BALIKESİR'DE Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ın girişimleri ile geçtiğimiz Temmuz ayında ihalesi gerçekleşen 3. Etap TOKİ konutlarının yapımına başlandı. Dursunbey Üçeylül Mahallesi'nde inşa edilecek projede 160 adet konutun yanı sıra büfe, altyapı ve çevre düzenlemesi işi de yer alıyor. Yatay konseptli projede, yerel ve modern mimari sentezlenirken, konutlarda yer alan mimari cephe malzemeleri (zemin kat seviyesinde taş ve ahşap görünümlü kaplamalar ile söve ve kat silmeleri) kullanılarak, tasarımda farkındalık oluşturulacak. İlçede bu projeyle, parkları, peyzajı, oyun ve spor alanları ile nitelikli sosyal çevre imkanı sunan, aynı zamanda kente değer katacak yeni bir yaşam alanı oluşuyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dursunbey’de TOKİ heyecanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN