Göztepe patladı

üper Lig'de Yukatel Denizlispor, Malatyaspor deplasmanında 5-1 kaybederken, Göztepe, İzmir'de Kayserispor'u 4-0 yendi. TFF 1. Lig'de ise Giresun'a lider olarak giden Akhisarspor 1-0 kaybetti ve liderlikten indi. Balıkesirspor, Altay ve Ekol Göz Menemenspor haftayı galibiyetle kapatırlarken, Altınordu, Erzurum deplasmanından eli boş döndü.Evet, ilk 6 maçta sadece 2 gol atan Göztepe, bu maçta gol oldu yağdı. Kayserispor karşısında maça önde baskı ile başladılar. Kayserispor'a nefes aldırmıyorlardı adeta. İptal edilen penaltı golü hariç 3 golle ilk yarıda maçın fişini çektiler. Takım sahada, taraftar tribünlerde coştu. Kalede genç Göktuğ da güven verdi.Erken gelen golle Kayserispor'un direncini kırdılar. İlk yarıda attıkları 3 gole karşılık kalelerinde tek Kayserispor şutu vardı. Hep önde oynadılar. Maç öncesi ve maç sonu taraftarların coşkusu görülmeye değerdi. Özlemişlerdi böyle bir takımı ve farklı galibiyeti.Maltayaspor karşısında her şey istedikleri gibi giderken tartışılan bir penaltı ile geriye düştüler. Takım bu golden sonra beklenen tepkiyi veremedi. Defansta yapılan hatalarla da fark yediler. İlk 3 haftada 7 puan toplayan takım bir anda durdu sanki.Takımda çok açık bir moral sorunu var. Böylesine tecrübeli ve kaliteli bir takımın yenik duruma düştükten sonraki görüntüsü çok düşündürücü. Zor atıp, çok kolay gol yiyen bir takım oldular. Milli takım arası hem fizik hem moral olarak toparlanmaları lazım.Maç öncesi böyle bir skor ve böyle bir oyun beklemiyordum. Ancak maçı izleyince bu skorun sürpriz olduğu söylenemez. Ligde 6 maçtır 3 puan yüzü görmeyen Giresunspor karşısına hem lider hem de favori olarak çıktılar. Ancak son 3 maçı kazanan takım performansını sahaya yansıtamadılar.Vasat bir oyun, adam paylaşımından yenen hatalı bir gol ve Karadeniz'de bırakılan 3 puan. Evet zaman zaman pozisyonlar buldular ama çok daha net pozisyonları da rakibe verdiler.Saha dışında onlarca soruna rağmen saha içinde takım olmayı ve kenetlenmeyi başardılar. Ali Tandoğan hoca, hem kadro tercihleri ile hem de oyuna müdahaleleri ile bu başarıda başrolü oynuyor. Boluspor karşısında geriye düşmelerine rağmen maçı kazanmayı başardılar. Geçen sene aşağılarda sürünen takım bu sezon gözünü yukarılara dikti.Sadece kazanırken değil kaybettikleri maçlarda bile alkışlandılar. Takım halinde müthiş oynuyorlar. Boluspor maçının son bölümünde çok baskı yediler ama mükemmel bir takım savunması ile de skoru koruyup 3 puan almayı başardılar.Maçı Menemen'de oynadılar. Dolu tribünler önünde ambiyans ta mükemmeldi. Genelde Bursaspor atak gözükmesine rağmen Altay bir anda 2- 0'ı buldu. Devrenin uzatmalarında skor 2-1 olunca ikinci yarı skoru koruma çabasına girdiler. Oyun olarak eleştirilecek yanları olsa da çok önemli bir 3 puan aldılar.Altay'ın golcüsü Paixao 2 haftadır iş başında. Golcü atıyor Altay kazanıyor. Keyifli bir maç oldu. Milli takım arasına moralli giriyorlar. Maçın ikinci yarısında Bursaspor geldikçe Altay taraftarı takımı ateşledi. Taraftarın maça olan ilgisini ve etkisini görünce Menemen tercihinin de doğru bir tercih olduğunu söyleyebilirim.Futbol hatalar oyunu. Erzurum deplasmanında her şey yolunda giderken ilk yarının son dakikalarında yapılan bir faul sonra duran toptan gol yediler. Bunu çıkarmak için çok uğraştılar ama takımda ciddi bir gol sorunu var. Fatih henüz istenilen formunu yakalayamadı.Deplasmanda tek golü var şimdiye kadar Altınordu'nun. Oyun olarak rakiplerine üstünlük kuruyorlar ama atamıyorlar. Hüseyin hoca Erzurum maçının son bölümünde stoper Sinan'ı da ileri yolladı ama beklenen gol gelmedi.Bazı maçlar vardır, kazanır 3 puan alırsınız ama moral ve güven olarak 3 puandan daha fazla etkisi olur. Bu da öyle bir galibiyet işte. Adana Demirspor karşısında her türlü sertliğe ve itirazlara rağmen oyun disiplinlerini bozmadan 3 puanı kopardılar.Böyle bir galibiyete ihtiyaçları vardı. İyi oynuyorlar ama kazanamıyorlardı. Öne geçtikten sonra müthiş bir takım savunması yaparak galibiyeti korudukları gibi başka pozisyonlar da buldular. Tebrik ediyorum.