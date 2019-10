Hırsızlık endişesiyle erken hasat yapılıyor

BUGÜN NELER OLDU

Sahip olduğu yaklaşık 13 milyon zeytin ağacıyla Türkiye'nin önemli zeytinyağı üretim merkezlerinden olan Edremit Körfezi'nde bu yıl üreticiler, hırsızlık endişesiyle hasada erken başladı. Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, zeytin üreticisinin hırsızlık korkusu ile erken hasada yönelmesinin hem üründe verim hem üreticide gelir kayıplarının yaşanmasına neden olabileceğini söyledi. Semerci, 2018-2019 zeytin sezonundan yorgun çıkan üreticinin, 2019-2020 sezonuna başlamak üzere olduğunu belirterek, "Hırsızlık korkusuyla zeytinlerini bir an önce toplama telaşına girdiler. Oysa çok kurak giden eylül ayı ve hiç yağmur yağmayan bir ağustos ayından sonra bugünlerde zeytin toplamak ülkenin zeytin verimini önemli ölçüde etkiler, zarar verir, üreticinin elde edeceği, kazanacağı parayı yine çok çok önemli bir oranda azaltır" dedi.Aralık sonuna kadar sağlanan bu verimle 100 kilogram zeytinden 20-25 kilogram zeytinyağı alınabildiğini aktaran Semerci, "Söz gelimi Türkiye'de bu sezon 200 bin ton zeytinyağı olacaksa, erkenden bu şekilde toplamak yağ verimini 150 bin tonlara düşürür. Bunun önlenmesi açısından Edremit Ticaret Odası olarak, Edremitli üreticiler olarak yerel yöneticilerle çok sıkı bir iş birliği içindeyiz. Hırsızlığın önlenmesi için her türlü gayreti gösteriyoruz. Yaptırımların yasal olarak uygulanması için her türlü görüşmeyi yapıyoruz. Umuyorum ki bunlar sonuç verir ve bu önemli mesele ortadan kalkar çünkü insanlar tarlasında zeytin hırsızlığı gördüğü zaman dayanamıyor. Böyle olunca hiç hoş olmayan hadiseler vuku buluyor" diye konuştu. Geçen sezon yüklü miktarda zeytinin çalındığını belirten zeytin üreticisi Osman Baydar, "Bahçelerimizi korumakta güçlük çekiyoruz. Bu nedenle hasada erken başlamak zorunda kalıyoruz. Zeytin hırsızlığı son iki yılda arttı. Mahsulü hırsızın elinden kurtarmak için zarar ediyoruz. Hırsızlık endişesiyle hasadı 3-4 hafta önceye çektik" diye konuştu.