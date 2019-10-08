İHA pilotluğunun yıldızı parlıyor

BUGÜN NELER OLDU

gelişen teknolojinin günlük hayattaki rolünün artmasıyla birlikte halk arasında drone olarak adlandırılan İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) kullanımı da her geçen gün artıyor. Sivil Havacılık Havacılık Genel Müdürlüğü'nden (SHGM) yetkili İzmir'de etiğim veren firması Maiden Flight Tech'in sahibi ve İHA pilotu Vedat Güneş, vatandaşların İHA kullanımında giderek bilinçlendiğini söyledi.Güneş, "Türkiye'nin 81 ilinde eğitim veriyoruz. İHA, uzaktan kumanda ya da otonom sistemiyle kontrol edilebilen, içerisinde insan olmayan hava aracıdır. Halk arasında drone olarak tanınmaktadır. İHA'lar Türkiye'de yeni gelişen bir sektör olduğu için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından talimatları her geçen yenilenmektedir. İHA'ları ehliyetsiz olarak kullanma, uçuş izni almadan kullanmak ve tescil işlemlerini yerine getirmeden uçmanın cezası 20 binin üzerinde. Sivil havacılıkta, tapu kadastro işlemlerinde, haritacılıkta, orman işletmelerinde, maden aramacılığında, düğünlerde, mitinglerde, organizasyonlarda ve film çekimlerinde İHA'ların kullanımı her geçen gün artıyor. İHA pilotluğu gelecekte önemli bir meslek olarak tercih edilecek. İnsanlar da yoğun bir şekilde bize eğitim almak için başvuruyor. Aşırı derecede bir ilgi var" dedi.