Karaburun’da büyük skandal

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31 Mart yerel seçimlerinde Karaburun Belediye Başkanı seçildikten sonra kendisini belediye şirketine müdür atayıp, maaşa bağlayan ardından da akrabalarını belediyeye ait işletmelere müdür yapan CHP'li İlkay Girgin Erdoğan, yeni bir skandala daha imza attı. Belediyenin, 5393 sayılı belediye kanuna göre yasak olmasına rağmen kilit parke yapım işi ihalesini CHP'li meclis üyesine verdiği iddia edildi.CHP'li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın skandalları bitmek bilmiyor. Başkan Erdoğan, 5393 sayılı belediye kanunu hiçe sayarak yasak olmasına rağmen 36 bin 367 lira tutarındaki kilit parke yapım işi ihalesini CHP'li meclis üyesine verdi. AK Parti Karaburun İlçe Başkanı Adem Avcı tarafından yapılan suç duyurusu üzerine İzmir Valiliği ön inceleme başlattı. Avcı tarafından İzmir Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü'ne yapılan suç duyurusunda Karaburun Mordoğan Mahallesi Meydanı'nda açık ihale usulü yapılması gereken kilit parke yapım işinin hukuka aykırı şekilde doğrudan temin usulü yapıldığı belirtildi. Teklif veren firmalardan Sebahattin Üstündağ Petrol Ürünleri İnş. Tur. Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti.'nin ihaleyi aldığı ve ticaret sicil gazetesine göre şirket ortağının CHP'li belediye meclis üyesi Sercan Sefer Çiğdemoğlu olduğu ifade edildi. Ayrıca Adem Avcı'nın yaptığı suç duyurusunda ihaleyi alan firmanın parke işini yaparken Karabağlar Belediyesi'nin malzemesi, araç, gereçleri ile işçilerini kullandığına dikkat çekildi. Konuyla ilgili Egeli Sabah'a konuşan AK Parti Karaburun İlçe Başkanı Adem Avcı, "Başkanlık koltuğuna oturduğu andan itibaren eş dostunu belediyeye dolduran, kendini çift maaş bağlatan Başkan İlkay Girgin Erdoğan, bu kez de CHP'li meclis üyesine kıyak geçtiğini görüyoruz. Kanun 'meclis üyesi belediyeye iş yapamaz' diyor. Başkan İlkay Girgin Erdoğan'ın yaptığı bu iş etik ve yasal değil. Bundan sonraki süreçte bu tip işlerin takipçisi olacağız. Belediyede yasal olmayan hiçbir işe izin vermeyeceğiz. Konuyla ilgili suç duyurumuzu yaptık. Soruşturma devam ediyor" dedi.yandan Başkan Erdoğan'ın yenilenen belediye personel kartlarında bulunan Türk bayrağı figürünü ve T.C. ibaresini kaldırttığına dair yapmış olduğumuz haber kamuoyunda ses getirdi. Konuyla ilgili konuşan CHP'li başkan, "Karaburun Belediyesi böyle bir kartı basmamış, bilgisayar teknolojileri kullanılarak bazı kartlar üzerinde oynama yapılmıştır" dedi. Fakat bu konuyla da ilgili konuşan AK Partili Avcı, CHP'li Başkan'ın olayı çarpıttığını söyledi. Avcı, "Basına çıkan haberlerden sonra dün sabah Karaburun Belediyesi'nde çalışanlardan dağıtılan kimlik kartları toplatılmıştır. Bu kartlar imza karşılığı personele şirket müdürü Beste Sütçü tarafından dağıtılmıştır. Elimizde dağıtılan kimlik mevcuttur ve bunu bütün personel bilmektedir. Sayın Başkan yalan söylemeye devam etmektedir" diye konuştu.