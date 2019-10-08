Kralın dönüşü

BUGÜN NELER OLDU

1. Lig'de son olarak Bursaspor'u yenerek milli araya moralli olarak giren Altay'da yüzler gülüyor. Ligde oynadığı son 6 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen siyah-beyazlılarda, sezona istediği gibi başlayamayan Paixao'nun yükselen formu da teknik heyetin yüzünü güldürdü. Geçen sezon transfer edilen ve sezona adeta damga vuran Portekizli gol makinesi, ligi 29 golle noktalamıştı. Sezonu gol kralı olarak noktalayan Marco, aynı zamanda lig tarihinin de bir sezonda en fazla gol atan oyuncusu unvanının sahibi olmuştu. Deneyimli oyuncu bu sezona ise istediği gibi başlayamadı. Ligin ilk 5 haftasında gol atma başarısı gösteremeyen Paxiao, son 2 haftada ise suskunluğuna son verdi. 6. haftada oynanan Adanaspor deplasmanında takımının ilk ve son golünü atan Marco, geride bıraktığımız haftada ise Bursaspor filelerini sarsmayı başardı. İlk 5 haftada golle buluşamayan Portekizli oyuncu, son 2 haftada ise 3 gol atma başarısı gösterdi.