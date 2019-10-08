Lokmanın ünü 32 ülkeye yayıldı

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Kırkağaç ilçesinde yaşayan ve 'Ege Lokmanı' olarak tanınan Şevki Güngör, bitkilerin birçok hastalığın tedavisinde yardımcı olarak kullanılabileceğine dikkat çekti. Baba mesleğini devralan, bitkisel tedavi uzmanı Şevki Güngör, Kırkağaç'ta kurduğu fabrikasında 30 yıldır birçok hastalık için bitkisel kür hazırlıyor. Evli ve 2 çocuk babası Güngör'ün 32 ülkeden müşterisi bulunuyor. Latince 'İnula Helenium' ismiyle bilinen andız bitkisi başta olmak üzere birçok bitkiyi kullanan Güngör, bitkilerin tedavilere destek olabileceğini belirtti. Zerdeçal, yapışkan andız otu, Reishi mantarı, bitki çayları gibi birçok ürün kullanan Güngör, "Verdiğimiz ürünler bağışıklık sistemini güçlendiren, enfeksiyon gidermeye yardımcı ve direnç artıran ürünler" dedi.