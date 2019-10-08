Sanayi sitesinin ‘çaycı ablası’ oldu

BUGÜN NELER OLDU

yaşayan evli ve üç çocuk annesi 50 yaşındaki Aslı Kahraman, Karabağlar Sanayi Sitesi'nde 1 yıldır çay ocağı işletiyor. Üstelik bunu okuma-yazma bilmeden yapıyor. Sabahın ilk ışıklarında yola düşen Kahraman, dükkanı açıp sanayi sitesindeki esnafa çay, poğaça ve çorba servis ediyor. Erkek egemen bir alanda kadın esnaf olmanın zorluğunu yaşamadığını belirten Kahraman, hesap kitap işlerinde esnaf arkadaşlarının yardım ettiğini ifade etti.Sanayide esnaflık yapmaktan çok mutlu olduğunu belirten Kahraman, "Buradaki esnaf beni seviyor. Hepsi arkadaşım, Allah onlardan razı olsun. Okumam yazmam yok, bana yardımcı oluyorlar. Paraları hesaplamayı pek bilmiyorum. Hepsi de yardımcı oluyor. Ben onlardan çok memnunum, Allah da onlardan memnun olsun. Burada çok rahatım. Sabah 05.30'da kalkıyorum, namazımı kılıyorum, makyajımı yapıyorum. Allah'ın izniyle gelip burada çayımı satıyorum. Bana 'Aslı Abla' deyip çay istiyorlar" diye konuştu. Kahraman, işini sevip sanayi esnafıyla iyi geçinse de en büyük sorununun okuma-yazma bilmemek olduğunu söyledi. Müşteriler hesap isteyince esnaf arkadaşlarının yardıma koştuğunu dile getiren Kahraman, "Müşterilerin eline kalemi veriyorum, tek tek aldıkları ürünü söylüyorum, onlar yazıyor. Arkadaşlarım da hesaplayıp ne kadar para üstü vereceğimi söylüyor. Çünkü ben hesap yapmayı bilmiyorum" dedi.