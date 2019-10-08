Tezmaksan’dan yerli ve milli Cubebox

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sanayisi ile imalat sanayisinin temel üretim aracı olan takım tezgahlarının en önemli buluşması MAKTEK İzmir'e Tezmaksan, yerli ve milli yeni ürünleriyle katılıyor. Fuar kapsamında Tezmaksan, fabrikaları daha akıllı hale getirmek için tasarlayıp geliştirdiği Cubebox ve makinelerin operatörlerle 7 gün 24 saat konuşmasını sağlayan Kapasitematik'i sektör profesyonellerine tanıtacak. Ayrıca yeni nesil CNC teknolojilerini de katılımcılarının beğenisine sunacak. Fuar kapsamında Cubebox ve Kapasitematik'in yanı sıra yeni nesil CNC teknolojilerini sektör profesyonellerine tanıtacak olan Tezmaksan ayrıca Tezmaksan Akademi'nin faaliyetlerini de katılımcılara aktaracak. Fuara 60 ülkeden 35 bini aşkın sektör profesyonelinin katılması bekleniyor.Fabrikaların 24 saat operatörsüz çalışmasına olanak tanıyan, özellikle gece vardiyalarında üretici şirketlere yüzde 50 verimlilik artış sağlayan Cubebox'ı EMO Fuarı'ndan sonra Türkiye'de tanıtmaya devam eden Tezmaksan, sektörün dinamiklerini değiştiren teknolojilerle fuara damga vurmaya hazırlanıyor. Standart yapısı ve tüm CNC tezgahlarla uyumlu olmasıyla göze çarpan Cubebox, şirketlere özel robot sitemlerinden yüzde 20 daha uygun fiyata gelmesiyle de beğeni kazanıyor. Cubebox, sadece bir günde kurulup devreye alınabiliyor. Ayrıca bu sistem ile parça değişimi de yapılabiliyor.