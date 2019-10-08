Uçar’a suç duyurusu

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TFF 1. Lig'de deplasmanda Erzurumspor'a yenilerek alt sıralardan kurtulamayan Altınordu'da sancı yaşanırken, maçın bitiminde yaşanan olaylar gündeme oturdu. İzmir ekibinde iki sezon önce oynayan Erzurumspor'lu futbolcu Murat Uçar, maçın bitiminde koridorda Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'na saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, maçın son düdüğünün ardından soyunma odasının yolunu tutan Hüseyin Eroğlu, arkasından koşarak gelen Murat'la gerginlik yaşarken olayın büyümesini polisler engelledi. Altınordu'dan Erzurum ekibine transfer olan Murat'ın kendisini tehdit ettiğini iddia eden teknik patron Eroğlu, suç duyurusunda bulundu.