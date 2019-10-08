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Yayla Gölü’nün özel misafirleri

Giriş Tarihi: 8.10.2019
Yayla Gölü’nün özel misafirleri
DENİZLİ'NİN Buldan ilçesindeki 180 farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Yayla Gölü'nde, 6-7 Ekim günleri Avrupa Kuş Gözlem Günü etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılanlar, 34 farklı türde 350 kuşu gözlemleme imkanı buldu. Yayla Gölü'nün tanıtımına yönelik her etkinliğe belediye olarak destek vermeye hazır olduklarını söyleyen Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik, "Buldan Yayla Gölü bünyesinde barındırdığı kuş türleri, endemik bitkileri ve doğal güzelliği ile korunması gereken bir doğa harikası. Turizme kazandırmak amacıyla çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
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Yayla Gölü’nün özel misafirleri
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