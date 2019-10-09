Engelinin bedelini böbreğiyle ödedi

BUGÜN NELER OLDU

Denizli'nin Çal ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası İbrahim Çelebioğlu (58), 3 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonucu duyma yetisini yitirdi. Çelebioğlu, İzmir İşitme Engeliler Okulu'na giderek işaret dilini öğrenip, eğitim aldı. Engeline rağmen hayattan kopmayan Çelebioğlu, 1979-1984 yılları arasında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs firmasında muavin olarak çalıştı. Çelebioğlu'nun hayatı, 20 yaşındayken böbrek ağrısı şikayeti nedeniyle gittiği Denizli SSK Hastanesi'nde değişti. Sağ böbreğinde taş bulunduğu için ağrıları olduğunu belirten Çelebioğlu, muayene için gittiği doktorun işaret dili bilmemesi nedeniyle iletişim kuramadığını ve sorun yaşamadığı sol böbreğinin operasyonla alındığını kaydetti. Böbreğinin alındığından haberi olmadan hastaneden taburcu edildiğini belirten Çelebioğlu, sağ böbreğindeki ağrılarının sürmesi üzerine Ankara'daki Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne başvurduğunu, yapılan kontrollerde, sol böbreğinin alındığını öğrendiğini dile getirdi. Şaşkına dönen Çelebioğlu, hayatına tek böbrekle devam etmek zorunda kaldı.Yaşamının bundan sonraki kısmını kendisi gibi işitme engelli olanlara adayan Çelebioğlu, Denizli Sağır Spor Kulübü'nü kurdu. Çelebioğlu, kurulan spor kulübüyle işitme engellilerin spor yapıp birbirleriyle iletişim kurarak sosyal hayatla iç içe olmalarını sağlamayı amaçladı. Çelebioğlu, 1990 yılında ise, arkadaşlarıyla birlikte Denizli İşitme Engelliler Derneği'ni kurdu. Başkanlık görevini de yürüten Çelebioğlu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle 2003 yılından bu yana derneğinde 130 işaret dili kursunun açılmasını sağladı. Açılan kurslara katılan yaklaşık 5 bin kişi işaret dilini öğrendi.