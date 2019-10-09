Erdek’te çöp ısyanı

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ilçesinin Ocaklar karayolu üzerinde uzun yıllardır uygulanan vahşi çöp depolama sistemine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi son verdi. Erdek ve çevre yerleşim birimlerinin çöplerinin Bandırma'da bulunan katı atık toplama ve aktarma alanına boşaltılması kararı alan Büyükşehir, alanda ağaçlandırma çalışmalarına geçilecek. Bu alana çöp dökülmesinin iptal edilmesine rağmen, CHP'li belediyenin bu alana çöp dökmeye devam ettiği iddia edildi. Çöplükte yaz başından beri aralıklı olarak devam eden yangınların yasak olmasına rağmen boşaltılan çöplerden kaynaklandığını öne süren vatandaşlar, çöplük alanda çıkan yangınlar sebebiyle alana yakın yerlerde bulunan zeytin ağaçları ile ormanlık alandaki ağaçların yanarak zarar gördüğünü aktardı. Vatandaşlar, CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'yı duyarlı olmaya davet etti.