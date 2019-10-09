Ferhat Arıcan’dan tarihi başarı

BUGÜN NELER OLDU

rezilya'da 2016 yılında düzenlenen Rio Olimpiyatları'na katılarak Cumhuriyet tarihinde olimpiyatlara giden ilk Türk erkek jimnastikçi olmayı başaranFerhat, üst üste 2 olimpiyata katılan ilk Türk jimnastikçi olmayı başardı. Organizasyonda erkek milli takımı ise kota mücadelesinde 15'inci olarak takım halinde tarihte ilk kez olimpiyatlara katılma hakkını kaçırdı. Erkeklerde, milli kafiledeki İzmirli sporculardan paralel aletinde finale kalan Ahmet Önder ve halkada finalde yarışacak İbrahim Çolak, bireysel olarak ilk olimpiyat vizelerini almaya çok yakın.Jimnastikte dünya çapında kendi adını taşıyan 3 hareketi literatüre sokan ilk sporcu olan ve geçen nisan ayında Belarus'ta düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Göztepe'nin sporcusu Ferhat Arıcan, Tokyo'ya madalya için gideceğini söyledi. Almanya'daki Dünya Şampiyonası'nda madalya yarışını sürdüren Ferhat Arıcan, "Tarihte yine bir ilki başardığım için çok mutluyum. Kotayı almadan önce de söylüyordum. Rio'da ilk olimpiyat tecrübemi edindim. Hedefim Tokyo Olimpiyatları'nda madalya kazanmak" dedi.