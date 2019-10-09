Göz-Göz’den nokta atışı

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üper Lig'de son olarak İstikbal Mobilya Kayserispor'u evinde 4-0 yenerek 3 haftada 7 puanı hanesine yazdıran Göztepe, Medipol Başakşehir'den transfer ettiği 3 futbolcu ile nokta atışı yaptı. İstanbul ekibinden ilk olarak orta saha Soner Aydoğdu'yu renklerine bağlayıp transferin son gününde ise yine orta saha Marcio Mossoro ve golcü Stefano Napoleoni'yi takıma kazandıran sarıkırmızılılar, 3 oyuncudan da maksimum verim elde etti.
Soner, 3'üncü hafta geldiği Göztepe'de Yukatel Denizlispor, Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep FK ve Kayserispor maçlarının tamamında ilk 11'de sahaya çıktı. Denizlispor karşılaşmasında penaltı kaçıran 28 yaşındaki futbolcu, Kayserispor müsabakasında ise şık bir gole imza attı. Soner, toplamda 401 dakika sarıkırmızılı formayı terletti.
MOSSORO'YI TAM NOT
Başakşehir'de bu sezon Fenerbahçe'ye karşı 90 dakika forma giyen Mossoro da geldiği günden bu yana maç kaçırmadı. Göz-Göz'de 4 maça 11'de başlayan 36 yaşındaki Brezilyalı, orta sahayı toparlayan isim olup 1 asist yaptı.
İtalyan forvet Napoleoni de Mossoro gibi 4 karşılaşmada sahaya 11'de çıktı. Deneyimli forvet son Kayserispor sınavında 2 gol birden atarak yıldızlaştı.
Teknik direktör Tamer Tuna'nın kısa sürede vazgeçilmezleri arasına giren 3 futbolcu uzun lig maratonunda Göztepe'ye önemli katkılar sağlayacaklarını kanıtladı. Bu sezon İzmir ekibine gelen diğer transferler ise yedek kulübesine mahkum oldu. Tamer Tuna, kadroya dahil edilen, Leo, Sanneh, Eren, Hüseyin, Batuhan, Veli ve Murat'tan verim alamadı.
Tuna, özellikle son 4 haftada sahaya çıkardığı 11'e geçen sezonlardan devam eden 8 futbolcunun yanına yenilerden sadece Soner, Mossoro ve Napoleoni'yi monte etti.
KALE GOLE KAPALI
Bu arada Süper Lig'de 7 hafta sonunda kalesinde en az gol gören takım olan Göztepe, son 9 yılın en iyi savunma performansına imza attı. Kayserispor galibiyetiyle yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran İzmir temsilcisi puanını 9'a yükseltirken, bu sezon 5. kez kalesini gole kapatmayı başardı.
Süper Lig'in ilk 7 haftasında kalesini gole kapatan ve 5 gol yiyen Göz-Göz, son 9 yılın en iyi savunma performansına da imza attı. Son olarak 2010/2011 sezonunda Özcan Kızıltan idaresinde sezonu açan İzmir temsilcisi, ligin ilk 7 haftasında kalesinde yalnızca 5 gol görmüştü.
EN HIRÇIN TAKIM
Ayrıca Göztepe, Süper Lig'de 7 haftada 17 sarı kart, 2 de kırmızı kart görerek ligin in hırçın ekipleri arasına girdi. Sarı-kırmızılı ekipte Beto ve Poko birer kez kızarırken,Göz-Göz ligde 18 takım arasında G.Birliği, Beşiktaş, G.Saray ve Gazişehir'den sonra en çok kart gören ekip oldu.