Göz-Göz’den nokta atışı

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üper Lig'de son olarak İstikbal Mobilya Kayserispor'u evinde 4-0 yenerek 3 haftada 7 puanı hanesine yazdıran Göztepe, Medipol Başakşehir'den transfer ettiği 3 futbolcu ile nokta atışı yaptı.Soner, 3'üncü hafta geldiği Göztepe'de Yukatel Denizlispor, Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep FK ve Kayserispor maçlarının tamamında ilk 11'de sahaya çıktı. Denizlispor karşılaşmasında penaltı kaçıran 28 yaşındaki futbolcu, Kayserispor müsabakasında ise şık bir gole imza attı.Başakşehir'de bu sezon Fenerbahçe'ye karşı 90 dakika forma giyen Mossoro da geldiği günden bu yana maç kaçırmadı.İtalyan forvet Napoleoni de Mossoro gibi 4 karşılaşmada sahaya 11'de çıktı.Teknik direktör Tamer Tuna'nın kısa sürede vazgeçilmezleri arasına giren 3 futbolcu uzun lig maratonunda Göztepe'ye önemli katkılar sağlayacaklarını kanıtladı. Bu sezon İzmir ekibine gelen diğer transferler ise yedek kulübesine mahkum oldu.Tuna, özellikle son 4 haftada sahaya çıkardığı 11'e geçen sezonlardan devam eden 8 futbolcunun yanına yenilerden sadece Soner, Mossoro ve Napoleoni'yi monte etti.Bu arada Süper Lig'de 7 hafta sonunda kalesinde en az gol gören takım olan Göztepe, son 9 yılın en iyi savunma performansına imza attı.Süper Lig'in ilk 7 haftasında kalesini gole kapatan ve 5 gol yiyen Göz-Göz, son 9 yılın en iyi savunma performansına da imza attı. Son olarak 2010/2011 sezonunda Özcan Kızıltan idaresinde sezonu açan İzmir temsilcisi, ligin ilk 7 haftasında kalesinde yalnızca 5 gol görmüştü.Ayrıca Göztepe, Süper Lig'de 7 haftada 17 sarı kart, 2 de kırmızı kart görerek ligin in hırçın ekipleri arasına girdi. Sarı-kırmızılı ekipte Beto ve Poko birer kez kızarırken,Göz-Göz ligde 18 takım arasında G.Birliği, Beşiktaş, G.Saray ve Gazişehir'den sonra en çok kart gören ekip oldu.