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‘Işıklı avlanmada kurallara uyulsun’

Işıklı avlanmanın yasaklanması için kanun teklifi verildi. Egeli balıkçılar, “Herkes bizim gibi kurallara uyarak avlansın” dedi

Giriş Tarihi: 9.10.2019
‘Işıklı avlanmada kurallara uyulsun’
MARMARA ve Karadeniz ile boğazlarda balıkçıların, kontrolsüzce ışıklı avlanma yapmaları üzerine AK Parti Grubu TBMM Başkanlığı'na ışıklı avlanmanın yasaklanması için kanun teklifi sundu. 'Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Meclis Başkanlığı'na sunulmasının ardından Egeli balıkçılar, ışıkla avlanmanın denize ve balıklara zararının olmadığını söyledi.

'ZARARI YOK'
Ege Bölgesi Gırgır Balıkçılığı Derneği Yönetim Kurulu üyesi Süleyman Canbaz, "Her gırgır teknesinde tek lamba kayığı kullanılıyor. Ege Denizi'nde balık serpinti halinde geziyor. Serpinti halinde gezdiği için ışık teknesi lambaları yakıyor. Balık, ışığa toplanıyor. Biz de gırgır teknemizle ışığa toplanan balığı operasyonla tekneye alıyoruz. Sabah limana yanaşıp taze taze vatandaşa ulaştırıyoruz. Işıklı avlanmanın herhangi bir zararı yok. Bilimsel ve sürdürülebilir balıkçılık için yararlı, aşırı avlanmadıktan sonra hiçbir zararı yok. Balıkçı filosunun yarısı 'küçük- büyük' demeden denizden çekilmeli; ama bu yapılırken de tekneler değerinde alınmalı. Senede 1 milyon ton avlanıyorsan bunu 500 bine düşüreceksin. Egeli balıkçılar olarak 1980 yılından bu yana sıkıntı yaşamıyoruz" dedi.

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‘Işıklı avlanmada kurallara uyulsun’
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